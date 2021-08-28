Yerel Üretici Sokağı'nda yaz bereketi
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Yerel Üretici Sokağı'nda yaz bereketi

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

Yerel Üretici Sokağı'nda yaz bereketi Kuşadası Belediyesi'nin yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla yaşama geçirdiği Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı, büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Yerel Üretici Sokağı'nda yaz bereketi

AYDIN - Kuşadası Belediyesi'nin yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla yaşama geçirdiği Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kuşadası'nın farklı mahallelerinde yaşayan üreticilerinin iyi tarım uygulamalarıyla elde ettikleri ürünleri satışa sundukları sokaktaki tezgahları karpuz, kavun, acur, bamya, incir, şeftali ile üzüm gibi yaz meyve ve sebzeleri süslüyor.

Kuşadası'nda her Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta kurulan yerel üretici pazarı uygun fiyata doğal ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin vazgeçilmez uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Kirazlı, Caferli, Yaylaköy, Değirmendere, Davutlar, Çınar ve Soğucak mahallelerinde yaşayan yerel üreticilerin iyi tarım uygulamaları ile ürettikleri mevsimlik ürünlerini satışa sunduğu Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'nda kadınlar tarafından yapılan yerel tatlar da bulunuyor. Yumurta, bal, peynir ve süt gibi hayvansal ürünlerin de yer aldığı pazarda gözleme, içli köfte, aşure, keşkek benzeri lezzetler de satışa sunuluyor.

Esnaf memnun

Sokakta esnaflık yapan Sühal Demiröz, "Tezgahımda ev yapımı yaprak sarma, aşure, keşkek gibi ürünler satıyorum. Bunların yanı sıra nar ekşisi, toz biber gibi yine ev yapımı ürünlerimiz de var. Pazarımızdan çok memnunuz. Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e çok teşekkür ederim" dedi.

Davutlar Mahallesi'nde şeftali üreticiliği yapan Hamdi Akın ise "Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu pazar yerini açarak hem üreticiye hem de tüketiciye çok büyük bir iyilik yaptı. Satışlarımız gayet iyi. Vatandaşlar pazara oldukça ilgi gösteriyor" diye konuştu.

"Hem kaliteli hem ucuz"

Pazar alışverişi için Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'nı tercih eden Seval İnan da "Kuşadası Belediyesi kent merkezinde yerel üreticiyle vatandaşları buluşturan bir projeye imza attı. Bu pazarda hem kaliteli hem de ucuz ürünleri bulabiliyoruz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Yerel Üretici Sokağı'nda yaz bereketi
Yerel Üretici Sokağı'nda yaz bereketi
Yerel Üretici Sokağı'nda yaz bereketi
Yerel Üretici Sokağı'nda yaz bereketi
Yerel Üretici Sokağı'nda yaz bereketi
Yerel Üretici Sokağı'nda yaz bereketi
Yerel Üretici Sokağı'nda yaz bereketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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