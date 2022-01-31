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Yer yerinden oynayacak! Ronaldo, Messi'nin tahtına oturmak için Barcelona'ya gidiyor

Haberler.com - Spor
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Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Barcelona'nın yolunu tutabilir. Sezon başında Messi'yi kaybeden Katalan ekibinde Başkan Laporta'nın, İngiltere'de mutsuz olduğu ifade edilen Portekizli yıldızı transfer ederek yeniden dünya futbolunda söz sahibi olmak istediği öne sürüldü.

Cristiano Ronaldo için İspanya'dan gelen haberler dünya gündemine bomba gibi düştü. Barcelona'nın Portekizli yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, Ronaldo'nun böyle bir teklif gelmesi durumunda ne cevap vereceği merak konusu oldu.

MESSI'NIN YERİNİ RONALDO'YLA DOLDURMAK İSTİYOR

İspanya medyasında çıkan haberlere göre, sezon başında Messi'yi Paris Saint-Germain'e kaptıran Barcelona, Arjantinli starın yerini Cristiano Ronaldo'yla doldurmak istiyor. Kötü günlerden geçen Katalan ekibini ayağa kaldırmak için yoğun bir çaba harcayan Başkan Laporta, Ronaldo'yu transfer ederek Barcelona'yı yeniden dünyada konuşulan bir takım yapmak istiyor.

Haberler.com - Spor

Manchester United, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Barcelona, Spor, Haber

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