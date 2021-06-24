Yenişehir gençliğine büyük hizmet
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Yenişehir gençliğine büyük hizmet

Yenişehir gençliğine büyük hizmet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa'nın Yenişehir ilçesine yaptırılan modern spor kompleksi açılıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine yaptırılan modern spor kompleksi açılıyor. 6 milyon liraya harcanarak hizmete giren tesislerde amaç, gençleri sporla buluşturmak.

Yenişehir Belediyesi tarafından hizmete açılacak spor tesislerinde halı saha, basket sahası, kaykay tesisleri, kapalı alanlarda zeka oyunları, halk oyunları ve diğer kursların yapılacağı salonlar ile toplantı salonları bulunuyor. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Hizmete açılan spor tesislerinde halı saha, basket sahası, kaykay tesisleri, kapalı alanlarda zeka oyunları, halk oyunları ve diğer kursların yapılacağı salonlar ile toplantı salonları bulunuyor. Aynı zamanda içeriye masa tenisi bilardo koyacağız. Tesislerimizi tam olarak 1 Temmuz itibarı ile halkımızın hizmetine sunacağız. Özellikle Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Tesisin bitmesi için bizlere 2 milyon lira hibe verdiler. Genel anlamda burası 6 milyon liraya mal oldu. Gençlerimizi spora alıştırmak istiyoruz. Yenişehir halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Spor kompleksinin hizmete girmesi ile sevinen çocuklar Başkan Aydın'a teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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