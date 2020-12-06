Yenişehir Belediyesi dar gelirli aileler için üretime devam ediyor
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Yenişehir Belediyesi dar gelirli aileler için üretime devam ediyor

06.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.12.2020 12:22
Yenişehir Belediyesi dar gelirli aileler için üretime devam ediyor

Diyarbakır'da birbirinden farklı projeleri hayata geçiren Yenişehir İlçe Belediyesi, ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Diyarbakır'da birbirinden farklı projeleri hayata geçiren Yenişehir İlçe Belediyesi, ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekil Murat Beşikci'nin talimatları ile daha önce ihtiyaç sahipleri için ev yapımı konserve üreten Yenişehir Aile Destek Merkezilerinde (ADEM) gönüllü 20 kadın bu kez ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere el yapımı nar ekşisi, makarna ve turşu hazırlandı. ADEM'lerde yürütülen kurs programlarını pandemi sürecinde farklı bir bakış açısına dönüştüren Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, gerek Yenişehir Belediyesi adın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, gerekse Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bu programın koordinatörlüğünü yapan ekip sayesinde kadınlara maddi ve manevi olarak katkı sağlayabilecek ekonomik değerler elde edebilecek bir konsept oluşturduklarını söyledi. Kadın kooperatiflerine yönelik çok ciddi hibe programları başlatacaklarını da anlatan Kaymakam Beşikci, "Yenişehir Belediyemiz ortaklığında üretimini devam ettiren kadınlarımızla birlikte inşallah bir kooperatif kuracağız. Ticaret Bakanlığımızın da hibe programlarından faydalanıp bu işi daha sürdürülebilir hale getireceğiz. Yerel ekonomiye çok ciddi manada katkı sağlayabilecek tamamen kadınlarımızın ekonomik bir değer edebilecekleri, sürdürülebilir bir konseptle üretimlerimize devam ettireceğiz" dedi.

ADEM'lerde gönüllü 20 kadın tarafından hazırlanan nar ekşisi, makarna ve turşular ilçede ihtiyaç sahibi ailelere zabıta ekiplerince dağıtılmaya başlandı. - DİYARBAKIR

Yenişehir Belediyesi dar gelirli aileler için üretime devam ediyor
Yenişehir Belediyesi dar gelirli aileler için üretime devam ediyor
Yenişehir Belediyesi dar gelirli aileler için üretime devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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