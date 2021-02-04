Yenilenebilir enerjide iki yatırım daha tam kapasite devrede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yenilenebilir enerjide iki yatırım daha tam kapasite devrede

04.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:46
Yenilenebilir enerjide iki yatırım daha tam kapasite devrede

Bingöl'deki Aşağı Kaleköy Hidroelektrik Santrali (HES) ve Kırklareli'nde bulunan Kıyıköy Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) devreye alındı.

Bingöl'deki Aşağı Kaleköy Hidroelektrik Santrali (HES) ve Kırklareli'nde bulunan Kıyıköy Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) devreye alındı.

GE Yenilenebilir Enerji ve Kalehan Enerji Grubu'nun inşaat çalışmalarını yürüttüğü Bingöl'deki 500 megavat kapasiteli Aşağı Kaleköy HES işletmeye girdi.

GE Yenilenebilir Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Aşağı Kaleköy HES, Türkiye'de özel sektör tarafından yapılan santraller arasında kurulu kapasite açısından 6. sırada yer alıyor.

Santral sayesinde bölgede yaklaşık 1 milyon kişinin elektrik ihtiyacı temiz enerjiden karşılanacak.

Öte yandan Borusan EnBW Enerji tarafından inşa edilen Kıyıköy RES'te 72 megavatlık kapasite artışı yapılarak santralin toplam gücü 100 megavata çıkarıldı.

Borusan EnBW Enerji tarafından yapılan açıklamaya göre, her biri 3,6 megavat kapasiteli 20 rüzgar türbini daha eklenen santral tam kapasite devreye alındı.

Kıyıköy RES, Türkiye'nin doğal gaz ithalatını azaltarak ekonomiye her yıl 16,9 milyon dolar katkı sağlayacak ve dış ticaret açığının azalmasını destekleyecek.

Santral yılda yaklaşık 130 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Barış Manço Deniz Akkaya Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Hakan Kutlu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Rektör Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yenilenebilir enerjide iki yatırım daha tam kapasite devrede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 13:47:04. #1.15#
title