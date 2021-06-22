Yenilenebilir enerji sektörü, Dünya Güneş Günü'nde bir araya geldi
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Yenilenebilir enerji sektörü, Dünya Güneş Günü'nde bir araya geldi

Yenilenebilir enerji sektörü, Dünya Güneş Günü'nde bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yenilenebilir enerji sektörü, güneşin başkenti Antalya'da bir araya geldi.

Yenilenebilir enerji sektörü, güneşin başkenti Antalya'da bir araya geldi. Düzenlenen organizasyonda konuşan Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, "Türkiye'nin enerjideki geleceği güneş enerjisinde" dedi.

Yenilenebilir enerji sektörü, 13-15 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan EIF Kongresinin tanıtımı amacı ile bir araya geldi. Sektörün öncü isimlerinin katıldığı etkinlikte pandemi sebebi ile uzun süredir bir araya gelemeyen sektör üyeleri, düzenlenen organizasyonda buluştu. Global Enerji Derneği'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda konuşan Dernek Başkanı Murat Dilek, güneş enerjisinin önemine değinerek tüm yatırımcıları düzenlenecek olan kongreye davet etti.

"Türkiye'nin enerjideki geleceği güneş enerjisinde"

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, "Bugün burada Dünya Güneş Günü'nü kutluyoruz. Bizim için çok özel bir gün. Bütün güneş enerji sistemi ile beraber bunun farkındalığını oluşturmak için toplandık. Dernek olarak esasında karma bir derneğiz. Güneş enerjisini ön planda tutmaya çalışıyoruz. Özellikle bu konuda politikalar güdüyoruz. Bugün son derece önemli. Ülkemiz için yerli ve milli kaynak anlamında güneş enerjisi, son derece stratejik. Türkiye'de enerjinin serbestleştiği ilk yıllar 2002-2003 yıllarıydı. O yıllardan bugüne çok zorlu aşamalardan geçildi. İlk adımlarını çoktan atlattık ama güneş enerji sektöründe daha hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Türkiye'de güneşin geliş açısı o kadar iyi ki buna rağmen hala yüzde 3'ünü güneş enerjisinden kullanıyoruz. Toplam enerji sektöründeki payımız yüzde 3. Çok daha iyi yerlere gelmemiz lazım. Güneş enerjisini doğalgazdaki olduğu gibi yerin altına inmenize de gerekmiyor. Sanayide, çatılarda, evlerde her yerde kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'nin enerjideki geleceği güneş enerjisinde" dedi.

"Otellerin çok ciddi bir enerji tüketimi var"

Otellerin güneş enerjisine çok ihtiyacı olduğunu vurgulayan Murat Dilek, "Antalya bizim için ekstra önemli. Kamu, güneş enerji sektörünün daha çok gelişmesi için sürekli adımlar atıyor. Yeni çıkan mevzuatlarda özellikle otellerde kendi öz tüketimlerinin gelişmesi için ve sanayinin kendi tüketimlerinin gelişmesi için adımlar attığı, bu mevzuatlara göre otelleri çok hedefledik. Onlara tanıtım yapıyoruz. Otellerin çok ciddi bir enerji tüketimi var. Güneş enerji sektörünü seçmeleri onlar için son derece iyi olacaktır" diye konuştu.

"Özellikle Antalya'yı tercih ettik"

GÜN-DER Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli ise, "Türkiye, güneşin çok bol olduğu bir ülke. Herkesin yatırım yapması gereken bir ülke. Sektörün, düzenlenen kongrelerle tanınmışlığını arttırıyoruz. Sektör paydaşlarını, yatırımcıları, finansörleri, üreticileri, bir arada buluşturuyoruz. Bugün de özellikle Antalya'yı tercih ettik. Antalya, EIF Kongresinin 13-15 Ekim tarihlerinde düzenleneceği yer. Uluslararası niteliği olan ve dünyanın çok çeşitli yerlerinden çok çeşitli kişilerin katılacağı, üst düzey görüşme ve konferansların gerçekleştirileceği bir kongre olacak" şeklinde konuştu.

"Dünyada ciddi bir başlangıç noktası olacak"

Güneş enerjisinin önemine değinen Kutay Kaleli, "Uluslararası enerji ajansının 2025 sıfır karbon raporuna göre 2030 ve sonrasında 2050'ye kadar dünyada farklı bir dönüşüm gerçekleşecek. Bu dönüşümün en önemli aktörleri de aslında yenilenebilir enerji yatırım ve kullanıcıları olacak. Çünkü 2025'den sonra elektrikli araçlar dönüşümü, yenilenebilir enerjinin daha yoğun kullanımı dünyada ciddi bir başlangıç noktası olacak. Eğer küresel ısınma hedeflerimizi 2,5 santigrat derecenin altında tutmayı hedefliyorsak yenilenebilir enerjini kullanımının arttırılması konusunda çok önemli girişimlerde bulunmamız gerekiyor. Güneş de bunun en önemli aktörlerinden bir tanesi" diye konuştu.

"Güneş enerjisi, yatırım olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelecek"

Yatırımcılara seslenen Kaleli, "Güneş enerjisi, yatırım olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelecek. Tüm yatırımcılara tavsiyemiz, hazırlıklarını planlamaları. Bugün yaptıklarında bugün elektriği elde etmeye başlayacaklar. Karbon sertifikası biriktirecekler. Güneş, küresel ısınmada büyük bir rol oynayacak. 2030 yılına kadar dünyadaki güneş kurulu gücünü yıllık seviyede 3 katına kadar arttıramazsak hedefleri yakalamamız çok kolay gözükmüyor. Hepimize büyük bir iş düşüyor. 5 buçuk trilyon üzerinde bir yatırım bekleniyor. Önümüzdeki yıldan itibaren güneş, rüzgar ve diğer tüm yenilenebilir enerji kaynaklarında yatırım hedefi var" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Yenilenebilir enerji sektörü, Dünya Güneş Günü'nde bir araya geldi
Yenilenebilir enerji sektörü, Dünya Güneş Günü'nde bir araya geldi
Yenilenebilir enerji sektörü, Dünya Güneş Günü'nde bir araya geldi
Yenilenebilir enerji sektörü, Dünya Güneş Günü'nde bir araya geldi
Yenilenebilir enerji sektörü, Dünya Güneş Günü'nde bir araya geldi
Yenilenebilir enerji sektörü, Dünya Güneş Günü'nde bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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