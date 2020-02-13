Yenilebilir çiçekler 14 Şubat'ın favori hediyesi oldu

13.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:14

Antalya'da yetiştirilen, bir taraftan yemeklere, salatalara, tatlılara lezzet katarken, bir taraftan da göze hitap eden yenilebilir çiçekler, 14 Şubat Sevgililer Günü için en çok tercih edilen hediyeler arasına girdi.

Serik ilçesinde yaklaşık 6 dönümlük serada üretilen latin, beyaz-mor viola, erik, menekşe, elektrik, deniz yıldızı ve fasulye gibi farklı türleri bulunan 14 çeşit yenilebilir çiçek, 5 yıldızlı otellerin ve lüks restoranların şefleri tarafından sıkça tercih ediliyor. Farklı aromalara sahip çiçekler, hem göze hem de damağa hitap ediyor.

Yenilebilir çiçek üreticisi Erüst Tarım'ın pazarlama direktörü Burak Akbulut, AA muhabirine, üretime talep doğrultusunda başladıklarını, bugün ülkenin her yerine ve yurt dışına satış yaptıklarını söyledi.

Sevgililer Günü için de yenilebilir çiçeklerin favori hediyeler arasında yer aldığını belirten Akbulut, "Sevgililer Günü dolayısıyla yüklü miktarda sipariş aldık, talebe yetişmekte zorlandık. İnsanlar sevgililerine farklı tarzlarda hediye vermek istiyorlar, bu da karşı tarafın çok hoşuna gidiyor." dedi.

14 Şubat'ın çiçeği "erik"

Kırmızı renkte ve kalp şeklinde oluşundan dolayı bu dönemde en fazla erik çiçeğinin ilgi gördüğünü anlatan Akbulut, çiçeğin ağızda mayhoş bir tat oluşturduğunu dile getirdi. Akbulut, insanların 12 ay boyunca erik aromasını tatmak için erik çiçeği yiyebileceklerini ifade etti.

Görsel olarak tek taş pırlantayı andıran kristal çiçeğinin de üzerinde su birikintisi gibi bir görüntüsü olduğunu belirten Akbulut, bu çiçeğin ışıkta parladığını, tatlılarda şık bir görüntü sergilediğini söyledi.

Yemeklere, salatalara ve tatlılara lezzet katan çiçeklerin ağızlarda farklı tatlar bıraktığını ifade eden Akbulut, deniz yaprağının, genellikle yemeklerin üzerine, salatalara konulduğunu, doğal tuz aroması sağladığını bildirdi.

Akbulut, beyaz-mor viola ile menekşe çiçeklerinin pasta ve tatlı süslemelerinde görsel olarak kullanıldığını, ıtır otunun da tatlıya eklendiğinde ağızda gül tadı oluşturduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Roka ile tere tadı veren latin çiçeği ise balıkların yanında ve salataların içinde kullanılmakta. İnsanlar farklı şeyleri yemeyi seviyor, balığın yanında latin çiçeğini yediğiniz zaman aklınızda balık değil, çiçek kalıyor. İnsanlara güzel duygular tattırmış oluyoruz. Çiğ bir bakliyat tadındaki fasulye çiçeği ise et yemeklerinin üzerine konulmakta. Dikkat çeken başka bir çiçeğimiz de elektrik. Bu çiçek de yenildiği zaman dilinizde patlayan şeker şeklinde küçük iğnelenme yapmakta. Genellikle tatlının içine rende yapılarak konulmakta."

Rusya ve Arap ülkelerine ihracat

Yenilebilir çiçeklerin büyük bölümünün iç piyasada satıldığını dile getiren Akbulut, "Her sene satışlarımız artıyor. İç piyasada tüm süpermarketlere veriyoruz. Rusya ve Arap ülkelerine ihraç ediyoruz. Geçen yıl 20 bin paket yurt dışına, 100 bin paket iç piyasaya satış yaptık, bu yılki hedefimiz toplam 150 bin pakete ulaşmak." dedi.

Akbulut, farklı tatlar üzerinde çalışmalar yaptıklarını, talep doğrultusunda çeşitliliği artıracaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA