Yenikent bölgesinde yeni belediye otobüs hattı hizmete başladı
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Yenikent bölgesinde yeni belediye otobüs hattı hizmete başladı

12.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:29
Yenikent bölgesinde yeni belediye otobüs hattı hizmete başladı

Yenikent'te Karaman, Camili ve Korucuk mahalleleri arasında hizmet sunacak 24İ belediye otobüs hattı hizmete başladı.

Yenikent'te Karaman, Camili ve Korucuk mahalleleri arasında hizmet sunacak 24İ belediye otobüs hattı hizmete başladı. Karaman İkizce Köprüsünden başlayıp Korucuk SEAH Kampüsü arasında önemli noktalardan geçecek hattın saat ve güzergah bilgilerine SAKUS'tan ulaşılabilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikent bölgesinde sefer yapacak 24İ hattı hizmete başladı. Bölgede bulunan Karaman, Camili ve Korucuk mahalleleri arasında ulaşımlar için vatandaşların yoğun taleplerinin ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, oluşturulan güzergahta iç hat güzergahını hizmete sundu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Karaman - Camili ve Korucuk arasında hizmet verecek 24İ numaralı Yenikent iç hattımız seferlerine başladı. Yenikent bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda okullar ve hastaneleri de içine alan yeni bir iç hat güzergahı oluşturduk. Okullara ve hastane kampüslerine, bölge içinde ulaşım artık kolaylaşıyor. Vatandaşlarımız Karaman İkizce Köprüsünden başlayıp Korucuk SEAH Kampüsü arasında önemli noktalardan geçecek hattın saat ve güzergah bilgilerine SAKUS'tan ulaşabilirler" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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