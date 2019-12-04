Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, konkordato ilan eden firmaları anımsatarak hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Erbakan, "Ya başka ülkeden bahsediyorlar, ya hayal görüyorlar, ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar" dedi.

04.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:45
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar

Yeniden Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Hükümetin ekonomiyle ilgili açıklamalarına "Ya başka ülkeden bahsediyorlar, ya hayal görüyorlar, ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.

Genel Başkan Erbakan, "Hükümetin Kurmayları her zaman olduğu gibi, son günlerde de 'Efendim ekonomimiz çok iyi, çok güçlü durumda, enflasyon düşüyor, borsa uçuyor, istihdam artıyor, ekonomi alanında şöyle uçuyoruz,böyle kaçıyoruz' diye anlatıp duruyorlar. Ya başka bir ülkeden bahsediyorlar,ya hayal görüyorlar,ya dabu milletin aklıyla dalga geçiyorlar" dedi.

30-40 YILLIK FİRMALAR BİRER BİRER KONKORDATO İLAN EDİYOR

Türkiye'nin en büyük özel havayolu şirketlerinden birininuçuşlarını durdurduğunu hatırlatan Erbakan, "Türkiye'nin en büyük hazır giyim markalarından bir tanesi 1000 işçi çıkarıyor, yüzde 20 küçülüyor. Yine çok büyük bir otomobil lastiği üreticisi üretime 15 gün ara verdiğini açıklıyor. 30-40 yıllık firmalar birer birer konkordato ilan ediyor,piyasada yaprak kıpırdamıyor." sözleriyle Hükümet'in ekonomiyle ilgili açıklamalarının gerçeklerden uzak olduğunu ifade etti.

Erbakan, "Bufaiz oranlarıyla, bu vergilerle, bu enerji fiyatlarıyla, alım gücünün sıfıra düştüğü bu piyasada bu firmalar nasıl üretim yapsın, nasıl ayakta kalsın. Ondan sonra da çıkıp milletin gözünün içine baka baka ekonomi alanında şaha kalktık, uçuyoruz deniyor" dedi.

"NUR TOPU GİBİ 3 YENİ VERGİMİZ OLDU"

'Yıllardır vatandaşın sırtına yüklenen vergiler yetmiyormuş gibi 3 yeni vergimiz oldu' diyen Erbakan eleştirilerini şöyle sürdürdü: "KDV'ler, ÖTV'ler, ÖİV'leri, çöp vergileri, çevre temizlik vergileri yetmedi,bir otomobil alırken otomobil bedelinin 2 misli vergi almaları yetmedi,otomobili aldıktan sonra MTV ile 3 senede bir otomobil bedeli daha tahsil etmeleri yetmedi, akaryakıt üzerinden %70 vergi aldıkları yetmedi, şimdi de nur topu gibi"3 yeni vergimiz"oldu; Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi...

Biz ne demiştik yakında sakal boyu 2 cm'in üzerinde olanlardan her 1 cm için şu kadar vergi alınır derlerse şaşmayın.Para lazım olunca borç al, borcun faizini de vergiyle-zamla millete ödet."

ÜLKENİN KURTULUŞ FORMÜLÜ: ÜRETİM-İSTİHDAM-İHRACAT SEFERBERLİĞİ

Uygulanan ekonomi programının Kemal Derviş'in, Mesut Yılmaz'ın programından bir farkı olmadığını vurgulayan Erbakan, "Bu milletin kurtuluşunun yoluborç-faiz-zam-vergi ekonomisinden değil, "üretim-istihdam-ihracat"seferberliğindengeçer. İştebiz,bu seferberliği gerçekleştirmek için geliyoruz. Bu seferberliğin finansmanını da; borçla, vergiyle,zamla,bugün olduğu gibi devlet kuruluşlarını satıp yok ederek değil,"milli kaynak paketleri"ylesağlayacağız." diye konuştu.

"100 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK PAKETLERİMİZ HAZIR"

Yeniden Refah iktidarında "Borçlanma Genel Müdürlüğü" değil,"Milli Kaynak Üretme Genel Müdüğü" kuracaklarını ifade eden Erbakan sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelir gelmez mutlaka 'Denk Bütçe'yi tesis edeceğiz, bir kuruş yeni borç almayacağız,her sene100 milyar dolarkaynaküreteceğiz.Bunun yarısıyla borçlarımızı ödeyeceğiz, yarısıyla da milletin hizmetini göreceğiz. Yıllık 100 milyar dolar hacmindeki kaynak paketlerimiz hazır,acil eylem planımız hazır,biz geleceğiz ve geçmişte de olduğu gibi bu sorunları yine biz çözeceğiz."

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