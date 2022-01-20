Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Taşıma dolarla ekonomi yönetilmez" - Haberler
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Taşıma dolarla ekonomi yönetilmez"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Taşıma suyla değirmen dönmez, taşıma dolarla da ekonomi yönetilmez." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Taşıma suyla değirmen dönmez, taşıma dolarla da ekonomi yönetilmez." dedi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, faizin indirilmesine rağmen enflasyonun artmaya devam ettiğini, "faiz sebep, enflasyon sonuç" teorisinin tutmadığını söyledi.

Türkiye'de yeteri kadar üretim ve ihracat olmadığı için döviz ihtiyacının arttığını ifade eden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar swaplarla, kredilerle günü kurtarma peşinde. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankasıyla 64 milyar liralık bir swap anlaşması yapıldı. Bugüne kadar Çin, Katar, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan swap anlaşmalarının büyüklüğü yaklaşık 30 milyar doları bulmuş. Taşıma suyla değirmen dönmez, taşıma dolarla da ekonomi yönetilmez."

Kamuda israfın tamamen sona erdirilmesi gerektiğine değinen Erbakan, devletin üretim, istihdam ve ihracata yönelik yatırım yapmasının önemini vurguladı.

Enflasyonun yanı sıra en büyük problemlerden birinin işsizlik olduğunu dile getiren Erbakan, "10 milyonu geçen işsizler ordumuz var. Dünyadaki 106 ülkeden daha fazla işsizimiz var." şeklinde konuştu.

Bazı çevrelerin tıp öğrenci Enes Kara'nın ölümü üzerinden tüm cemaat ve tarikatları hedef aldığını ifade eden Erbakan, "Gerçekleri çarpıtarak bütün dindar kesime, aklı başında cemaatlere bu işi sirayet ettirip bunların faaliyetlerini tamamen ortadan kaldırmak istiyorlar." dedi.

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AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, İktidar, Ekonomi, Politika, Haber

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