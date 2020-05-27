Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan 27 Mayıs mesajı Açıklaması
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan 27 Mayıs mesajı Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 27 Mayıs 1960 darbesinin tarihe kara bir leke olarak geçtiğini, Türkiye'nin siyasi yapısına büyük zarar verdiğini, kendinden sonraki askeri darbe ve muhtıraların önünü açtığını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan 27 Mayıs mesajı Açıklaması
27.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:17

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 27 Mayıs 1960 darbesinin tarihe kara bir leke olarak geçtiğini, Türkiye'nin siyasi yapısına büyük zarar verdiğini, kendinden sonraki askeri darbe ve muhtıraların önünü açtığını belirtti.

Erbakan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60'ıncı yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, darbecilerin, 1924 Anayasası'nda yer alan "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesini hiçe sayarak insani ve vicdani tüm hasletleri ayaklar altına aldığını ifade etti.

Darbenin Türkiye'nin kalkınmasına ve ekonomik istikrarına olumsuz etkileri olduğuna dikkati çeken Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"Tarihe adeta kara bir leke olarak düşen 27 Mayıs 1960 askeri darbesi, Türkiye'deki siyasi yapıya büyük zarar vererek istikrarı bozmuş, bir bakıma daha sonra ortaya çıkan askeri muhtıra ve darbelerin de önünü açmıştır. Artık darbe sözcüğünün dahi duyulmadığı, huzur ve güven ortamının tam manasıyla hakim olduğu, darbe zihniyetlerinin kalıntılarından arındırılmış yasaların hayata geçirildiği, 'Yaşanabilir Bir Türkiye'nin kurulması en büyük arzumuzdur. Bu vesileyle merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz, ailelerine ve tüm milletimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA

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