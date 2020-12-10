Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı
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Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı

10.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:08
Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması ve en az 3 bin 500 lira seviyesine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Erbakan, yazılı açıklamasında, bir devletin itibarının makam araçları ve saraylar ile değil vatandaşının yaşam standartlarıyla ölçüldüğünü kaydetti.

Mevcut asgari ücretin, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının altında olduğunu bildiren Erbakan, "Dolar kurundaki artışla birlikte asgari ücret 300 doların altına inmiştir. Yani 3 çocuklu, 5 kişilik bir asgari ücretli aile için kişi başına günlük gelir 2 doların altına inmiştir. Bu seviye neredeyse açlıkla boğuşan Afrika ülkelerinin seviyesidir. Aziz milletimiz bu tabloyu hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 30'UN ALTINDA ZAM OLURSA ARTIŞ SAYILMAZ"

Gerçek enflasyon rakamlarının açıklananın en az iki katı olduğunu ileri süren Erbakan, "Bu durumda 2021 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 30'un altında olması halinde bunun matematiksel olarak artış sayılamayacağı açık bir şekilde ortadadır. Yeniden Refah Partisi olarak asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması ve asgari ücretin en az 3 bin 500 lira seviyesine getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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