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Yenice'de meşhur kapya biberi hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk - Haberler | Ekonomi

Yenice'de meşhur kapya biberi hasadı başladı Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 10 bin dekar alanda üretimi yapılan Yenice kapya (kırmızı) biberin hasadı başladı.

Yenice'de meşhur kapya biberi hasadı başladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 10 bin dekar alanda üretimi yapılan Yenice kapya (kırmızı) biberin hasadı başladı.

Geçen yıl kilosu 45 kuruş olan salçalık kırmızı biberin fiyatı bu yıl 1.60 kuruşa çıkması köylünün yüzünü güldürmedi.

Yenice ilçesinde 10 bin dekar alanda üretimini yaptıkları Yenice kırmızı biberinin hasadına başladıklarını söyleyen Reşadiye Köyü Muhtarı ve Biber Üreticisi Nuran Şen, "Yenice kapya biberi hasadına bugün başladık. Mart ayında tohumu toprakla buluşturduktan sonra Mayıs ayında fideleri tarlaya dikmeye başlıyoruz. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında; sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi bakımlarından sonra Ağustos ayı sonu her yıl hasada başlıyorduk aslında. Bu seneki iklim şartlarından dolayı Eylül ayında başladık. Bildiğiniz gibi Yenice kırmızı biberi coğrafi işaret belgesini de aldı. Bu sene Geçen yıla nazaran fiyatlar daha iyi. Tabi yaptığımız masrafları değerlendirirsek karşılamıyor ama geçen yıla göre fiyatlar daha güzel" dedi.

Davutköy'de kırmızı biber Üreticisi Mehmet Akkurt ise "Salçalık dökme kırmızı Yenice biberin kilosu 1.60 kuruş, çuvallı biberin kilosu 2 lira ile 2.20 kuruştan tüccarlar tarafından alınıyor" diye konuştu.

Yenice'de meşhur kapya biberi hasadı başladı

Yenice'de meşhur kapya biberi hasadı başladı

Yenice'de meşhur kapya biberi hasadı başladı

Yenice'de meşhur kapya biberi hasadı başladı

Yenice'de meşhur kapya biberi hasadı başladı

Yenice'de meşhur kapya biberi hasadı başladı

Yenice'de meşhur kapya biberi hasadı başladı

Yenice'de meşhur kapya biberi hasadı başladı

Yenice'de meşhur kapya biberi hasadı başladı

Yenice'de meşhur kapya biberi hasadı başladı

Yenice'de meşhur kapya biberi hasadı başladı

Yenice'de meşhur kapya biberi hasadı başladı

Yenice'de meşhur kapya biberi hasadı başladı

Yenice'de meşhur kapya biberi hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk - Ekonomi Haberleri
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