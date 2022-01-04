Yeni yılın ilk uçuşu Çardak'tan

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de 10 pilot öğrenci ilk irtifa uçuşlarını Çardak ilçesinde bulunan 1050 rakımlı tepeden yaptı. 34 profesyonel yamaç paraşütü pilotunun da eşlik ettiği uçuş Acıgöl Göl kıyısında son buldu.

Denizli'de 10 öğrenci için Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi'nde 1050 rakımlı tepeden 300 metre irtifa uçuşu etkinliği düzenlendi. 10 yamaç paraşütü öğrencisinin ilk atlayışlarına 34 profesyonel yamaç paraşütü pilotu da eşlik etti. Atlayış yapan tüm yamaç paraşütü pilotları Acıgöl Gölü kıyısına güvenli iniş yaparak uçuşu tamamladı. Uçuş yaparak doyasıya vakit geçiren profesyoneller ve öğrenciler, anın tadını yaşadı. - DENİZLİ