Yeni yıla 11 gün kaldı, vatandaşların tercihi bu ürünler oldu

GAZİANTEP (İHA) - Kocaeli'de yeni yıla 11 gün kala kuruyemiş tezgahlarında çeşit çeşit ürünler satışa sunuldu. Vatandaşların tercihi ise Antep fıstığı, badem, kaju ve tuzlu fıstıktan yana oldu.

Yeni yılı evde geçirmek isteyen vatandaşlar için çeşit çeşit kuruyemişler tezgahlardaki yerini aldı. Hem sağlıklarını korumak isteyen hem de atıştırmalık olarak tüketmek isteyen vatandaşlar, kuruyemişçilerin yolunu tutuyor. Satışların yoğun olduğu kuruyemiş tezgahlarında çekirdek 40 TL, kabak çekirdeği 90 TL, tuzlu fıstık 50 TL, fındık 120 TL, baharatlı fıstık 40 TL, beyaz leblebi 40 TL, badem 200 TL, Antep fıstığı 180 TL, kaju ise 220 TL'den alıcı buluyor.

"Pandemide satışlarımız çok daha hızlıydı"

Satışlardan memnun olduğunu söyleyen kuruyemiş esnafı Ömer Canbaz, "Satışlarımız gayet güzel. Fakat pandemi döneminde satışlarımız çok yoğun ve hızlıydı. Vatandaşlar evde sürekli oturduğu için kuruyemiş çok talep ediliyordu ve satışlarımız oldukça iyiydi. Şu an çekirdek ve leblebi 40 TL, Antep fıstığı 180 TL, badem 200 TL, kaju ise 220 TL'den satılıyor. Vatandaşlarımız en çok Antep fıstığı, badem, kaju, ve tuzlu fıstığı seviyor. Çekirdek, leblebi, kabuklu fıstık gibi ürünler biraz daha ucuz olduğu için bu kuruyemişler de ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

"Antep fıstığı kanser hastalığından korur"

Kuruyemiş tüketmenin faydalı olduğuna dikkat çeken Canbaz, "Ay çekirdeği, kolesterolü ve damar sertliğini düşürür. Antep fıstığı da kanser hastalığından korur. Yer fıstığı ise zekayı güçlendirir ve yaşlanmaya karşı korur" dedi. - KOCAELİ