Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu
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Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu

Sakarya Bölgesel Amatör Lig'de gerçekleşen bir transfer sosyal medyayı salladı. Erenlerspor'un anlaşma sağladığı Sercan Çekmen'in 28 yaşında olması görenleri hayrete düşürdü. Futbolcunun transfer haberinin duyurulduğu paylaşımın altına yüzlerce yorum gelirken, "Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil" gibi ironik ifadelerin sayısının fazla olması dikkat çekti.

Sakarya Bölgesel Amatör Lig ekibi Erenlerspor'un 28 yaşındaki Sercan Çekmen'i kadrosuna katması sosyal medyayı salladı. Futbolcunun 1993 doğumlu olması şaşkınlıkla karşılandı.

28 YAŞINDA OLDUĞUNA KİMSE İNANAMADI

Sosyal medyada Sercan Çekmen'i görenler futbolcunun 28 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekti. Ak düşen sakalları ve seyrek saçları ile Çekmen'in daha yaşlı göründüğünü düşünen kullanıcılar fotoğrafa yüzlerce yorum yaptı. "Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil" gibi ironik yorumların fazla olması dikkat çekti.

Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu
Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu
Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu
Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu
Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu
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Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : Yolda görsem abi çekerim.
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