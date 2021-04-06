Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Sakarya Bölgesel Amatör Lig'de gerçekleşen bir transfer sosyal medyayı salladı. Erenlerspor'un anlaşma sağladığı Sercan Çekmen'in 28 yaşında olması görenleri hayrete düşürdü. Futbolcunun transfer haberinin duyurulduğu paylaşımın altına yüzlerce yorum gelirken, "Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil" gibi ironik ifadelerin sayısının fazla olması dikkat çekti.
Sakarya Bölgesel Amatör Lig ekibi Erenlerspor'un 28 yaşındaki Sercan Çekmen'i kadrosuna katması sosyal medyayı salladı. Futbolcunun 1993 doğumlu olması şaşkınlıkla karşılandı.
28 YAŞINDA OLDUĞUNA KİMSE İNANAMADI
Sosyal medyada Sercan Çekmen'i görenler futbolcunun 28 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekti. Ak düşen sakalları ve seyrek saçları ile Çekmen'in daha yaşlı göründüğünü düşünen kullanıcılar fotoğrafa yüzlerce yorum yaptı. "Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil" gibi ironik yorumların fazla olması dikkat çekti.