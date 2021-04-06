Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu

Sakarya Bölgesel Amatör Lig'de gerçekleşen bir transfer sosyal medyayı salladı. Erenlerspor'un anlaşma sağladığı Sercan Çekmen'in 28 yaşında olması görenleri hayrete düşürdü. Futbolcunun transfer haberinin duyurulduğu paylaşımın altına yüzlerce yorum gelirken, "Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil" gibi ironik ifadelerin sayısının fazla olması dikkat çekti.