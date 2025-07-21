Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi, ne zaman uygulanacak? - SON DAKİKA

Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi, ne zaman uygulanacak? - SON DAKİKA
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2025'te araç alımında uygulanacak yeni ÖTV oranları, hem otomotiv sektörü hem de tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Hangi araçların hangi vergi dilimine gireceği kadar, düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği de merak konusu. Peki, yeni ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi, ne zaman uygulanacak? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar…

2025 yılı itibarıyla araç alımında geçerli olacak yeni ÖTV oranları, otomotiv sektörünü ve tüketicileri yakından ilgilendiriyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte, hangi araçların hangi vergi dilimine gireceği konusu gündemdeki yerini korurken, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorulardan biri de yeni ÖTV sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceği oldu. Peki, yeni ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi, ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ? - SON DAKİKA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme henüz Resmî Gazete'de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmedi. Ancak düzenlemenin, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren kısa sürede uygulamaya geçmesi bekleniyor.

Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi, ne zaman uygulanacak? - SON DAKİKAYeni ÖTV düzenlemesi ne zaman uygulanacak

Yeni sistemle birlikte, motor hacmi, araç bedeli ve yakıt türüne göre ÖTV oranlarında değişiklik yapılacak. Özellikle hibrit, lüks ve ticari araçlar için vergi yükü artarken, bazı elektrikli modellerde düşük oranlı vergi dilimleri korunuyor.

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