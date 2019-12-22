Haberler » Spor » Yeni Orduspor'un ismi "52 Orduspor Futbol Kulübü" oldu - Spor

Yeni Orduspor'un ismi "52 Orduspor Futbol Kulübü" oldu

TFF 3. Lig ekiplerinden Yeni Orduspor Kulübü'nün ismi "52 Orduspor Futbol Kulübü" olarak değiştirildi.

22.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:44
Yeni Orduspor'un ismi

TFF 3. Lig ekiplerinden Yeni Orduspor Kulübü'nün ismi "52 Orduspor Kulübü" olarak değiştirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki TESK Otel'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, başkanlık seçiminin yanı sıra kulüp isim değişikliği yapıldı.

Tek aday olan Şükrü Bodur, üyelerin tamamının oyunu alarak kulüp başkanlığına seçildi.

Genel kurulda kulübün adının "52 Orduspor Futbol Kulübü" olarak değiştirilmesine de karar verildi.

Şükrü Bodur başkanlığındaki kulübün yeni yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

"Bahtiyar Köksal, Çağatay Öztürk, Sebahat Köksal Işık, Cihan Ekşioğlu, Ali Mertan, Fatih Bostancı, Önder Okur, Turgay Güney, Doğan Deniz, Olgun Alp, Yavuz Şenyurt, Çetin Akgül, Yakup Kırca, Ümit Melikoğlu."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler