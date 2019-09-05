05.09.2019 16:00

- Yeni Ordu Stadı için harekete geçiliyor

Yeni Ordu Stadı 1 yıldır açılamıyor

Yeni Ordu Stadı, bir yıl önce tamamlanmasına rağmen koltuklandırma, ışıklandırma ve skorboard ihalesi yapılamadığı için sporun hizmetine açılamıyor

ORDU - Ordu'da yapımı bir yıl önce tamamlanmasına rağmen ışıklandırma, skorboard, koltuklandırma ve çevre düzenlemesi için ikmal ihalesi yapılmadığı için hizmete açılamayan Yeni Ordu Stadı'ndaki eksikliklerin tamamlanması için harekete geçiliyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Durugöl Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni stadın inşaatında incelemelerde bulundu. Eksiklerin tamamlanması noktasında Ankara'da temaslarda bulunacağını söyleyen Başkan Güler, "Her şeyiyle güzel hazırlanmış bir proje. En güzel tarafı da içerisinde ilk kez Ordu'da uygulanacak olan spor lisesinin olması. Eksikleri tamamlayarak güzel bir stadı ilimize kazandıracağız. İşin takibi ve bir an evvel bitirilmesi bizim görevimiz" dedi.

"İşin takibini yapacağız"

Stadın eksiklerini, ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek son durumu Ankara'da yapacağı görüşmelerde gündeme getireceğini söyleyen Başkan Güler, "Stadın en son durumunu yerinde görerek eksiklerini, ihtiyaçları görelim istedik. Bu eksiklerin bir an evvel tamamlanması gerekiyor. Bu konuda Ankara'da Bakan Bey ile görüşeceğiz. Yapılacak epey iş var. Stadın güzel bir çimi var. Localarını inceledik. Basın kısmını gördük. Her şeyiyle iyi hazırlanmış bir proje. Eksikleri tamamlamaya çalışacağız. Ordumuz lisesi, eğitim birimleri, antrenman sahaları ve spor salonlarıyla güzel bir stada kavuşmuş olacak. İşin takibi ve bir an evvel bitirilmesi bizim görevimiz" diye konuştu.

Spor Lisesi projesi

Stadın bir bölümünün spor lisesi olacağını ve bunun Ordu'da ilk kez uygulanacağını belirten Başkan Güler, "İşin en güzel tarafı projede bir spor lisesinin olması. Bu büyük bir yenilik. Ordu spordaki güzel yerini temelden yetiştireceği öğrencilerle oluşturmuş olacak. Onun için liseyi çok anlamlı ve faydalı buluyoruz. Bakanımıza bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Spor lisesi projesi Ordu'da ilk defa uygulanacak. Sporcuları lise seviyesinde alacağız ve daha üst seviyelere çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA