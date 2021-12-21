Yeni mevduat sisteminde kritik detay! Vadeden önce para çekilirse faiz yanacak
Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurdaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" devreye alındı. Bu hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek. Minimum faiz oranı, Merkez Bankası'nın politika faiz oranı olarak uygulanacak. Ancak vade bozulup para çekilmesi halinde hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz kalkacak.
Hazine Ve Maliye Bakanlığı, dövize endeksli Türk Lirası mevduatlarıyla ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası her gün saat 11'de dolar döviz alış kuru yayınlayacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.
Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.
Minimum faiz oranı, Merkez Bankası'nın politika faiz oranı (hali hazırda yüzde 14) olarak uygulanacak. Sisteme her banka katılabilecek.
Sistemin işleyişine ilişkin bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:
- "Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurdaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için 'Kur Korumalı TL Mevduat' ürünü devreye alınmıştır.
- Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.
- Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her gün saat 11:00'de dolar döviz alış kuru yayınlayacak.
- Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.
- Hesaplar 3,6,9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek olup, minimum faiz oranı Merkez Bankası Politika Faiz Oranı olarak uygulanacak.
- Sisteme isteyen her banka katılabilecek.
- Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak.
- Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek."
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) December 21, 2021
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