: Yeni Malatyasporlu Guilherme, Trabzonspor'la sözleşme imzalıyor

30.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:05

Trabzonspor, ismi bir süredir Beşiktaş ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Yeni Malatyasporlu Guilherme için devreye girdi ve transferi bitirme aşamasına geldi.

GÜN İÇİNDE KAP'A BİLDİRİLECEK

Takımın başına Hüseyin Çimşir'i getiren Bordo-Mavililer, Guilherme'nin bonservisi için Benevento ile de anlaşmaya vardı. Trabzonspor Kulübü oyuncuyu sabahın erken saatlerinde Trabzon'a getirdi. Bugün son bir görüşme daha yapacak olan Bordo Mavililer oyuncuyu KAP'a bildirecek.

Guilherme, bu sezon oynadığı 26 resmi karşılaşmada 7 gol atarken 6 da asist yaptı.

MESSIAS DA GELİYOR

Guilherme'yi Trabzon'a getiren Trabzonspor, Cruzeiro forması giyen stoper Manoel Messias'ı da bugün Trabzon'a getirecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

Bordo-mavililerin, Messias'ı 6 aylığına kiralayacağı ve satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi.

Brezilya Serie A'da toplam 245 maça çıkan Messias 14 gollük performans gösterdi ve 4 de asist yaptı.

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