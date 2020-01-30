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Yeni Malatyasporlu Guilherme, Trabzonspor'la sözleşme imzalıyor

Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme sabah saatlerinde Trabzon'a geldi. Bordo mavililer, Brezilyalı oyuncu ile anlaşmaya vardı. Gün içerisinde ağlık kontrolleri yapılacak olan Guilherme, kendisini Trabzonsporlu yapan sözleşmeye imza atacak.

30.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:05
Yeni Malatyasporlu Guilherme, Trabzonspor'la sözleşme imzalıyor

Trabzonspor, ismi bir süredir ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Yeni Malatyasporlu Guilherme için devreye girdi ve transferi bitirme aşamasına geldi.

GÜN İÇİNDE KAP'A BİLDİRİLECEK

Takımın başına Hüseyin Çimşir'i getiren Bordo-Mavililer, Guilherme'nin bonservisi için Benevento ile de anlaşmaya vardı. Trabzonspor Kulübü oyuncuyu sabahın erken saatlerinde Trabzon'a getirdi. Bugün son bir görüşme daha yapacak olan Bordo Mavililer oyuncuyu KAP'a bildirecek.

Guilherme, bu sezon oynadığı 26 resmi karşılaşmada 7 gol atarken 6 da asist yaptı.

MESSIAS DA GELİYOR

Guilherme'yi Trabzon'a getiren Trabzonspor, Cruzeiro forması giyen stoper Manoel Messias'ı da bugün Trabzon'a getirecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

Bordo-mavililerin, Messias'ı 6 aylığına kiralayacağı ve satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtildi.

Brezilya Serie A'da toplam 245 maça çıkan Messias 14 gollük performans gösterdi ve 4 de asist yaptı.


Haber Videosu

: Yeni Malatyasporlu Guilherme, Trabzonspor'la sözleşme imzalıyor
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HABER YORUMLARI (11)

  • HAKSIZ REKABET:
    Tüm takımlar transfer yapamıyor parasızlıktan geberiyor. Oh trabzona bak sen rahat. Bizim damadımız yok ki :)
    Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
  • KILIÇASLAN:
    Eğer doğruysa, iyi transfer, Malatyanın en iyi oyuncusunu almışlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Cevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
  • HARBİDEN:
    Hahahaha kepçeye inat bir transfer yapılmış ehh sen malatyanın antrenörüyken adının beşiktaşla anılmasından konuşulmasından hiç rahatsız olmadın nerenin antrenörü bu kepçe dedik inşallah başarısızlıklarınla çıkar kepçe efendi
    Cevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
  • COŞKUN ÇAKIROĞLU:
    Müthiş bir gözlemcisin gerçekten inanılmazsın,lan gerzek bunun ne alakası var şimdi tek hücreli amip seni :))
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  • 61:
    NE ALAKA SIZ YANLIS KART VERILIP CEZALI DURUMA DUSURULEN FENER MACINDA OYNAMAMASI NWAKEME ICINDE BIRSEYLER YAZSANA NE YAPARSANIZ YAPIN O SENE BU SENE OLACAK OĞLİMMM
    7 1 Yayından Kaldır
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