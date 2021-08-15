Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlandı
Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Doğu Anadolu ekibi, Bolu'da gerçekleştirdiği kamp döneminin ardından antrenmanlarına Malatya'da devam etti. Sarı-siyahlılar, Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde akşam gerçekleştirdiği antrenmanla ligin ilk haftasında yarın saat 19.15'de Trabzonspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı