Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica: "Hiç kimsenin oyununa gelmeyeceğim"

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, hiç kimsenin oyununa gelmeyeceğini belirterek, "Ben buraya sadece takımımı adapte etmeye, bir şey katmaya, Malatya halkını mutlu etmeye geldim." dedi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde sürdürdü.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Sumudica, göreve başladıktan sonra takımın iki korner, 1 de penaltıdan olmak üzere 3 duran toptan gol yediğini hatırlattı.

Herkesin, özellikle teknik direktörün üzerine sorumluluk alması gerektiğini belirten Sumudica, futbolculara yaptıkları analiz toplantılarında hatalarını göstererek, aynı hataları yapmamalarını söylediğini ifade etti.

Sumudica, oynadıkları 3 maçtan sadece Kasımpaşa maçının ikinci yarısında kötü oynadıklarını aktararak, "Aslında ilk yarıda oyunu kontrol eden, şanslar bulan bizdik ancak ikinci yarıda yaptığımız küçük bir hata bizi demoralize etti." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğru yoldayız"

Takımın kendisinden önceki performansıyla ilgili konuşmak istemediğini anlatan Sumudica, "Buraya geldiğimden bu yana takım 4 gol atmış, 3 gol yemiş, burada pozitif durum var. Geçmiş hakkında konuşmak istemiyorum. Şu anda doğru yoldayız. Toplantı yaptık evet ama hiçbir zaman futbolcularımı kameraların önünde kötü bir pozisyona sokmadım. Bu içeride kendi aramızda çözeceğimiz problemler. Çok güzel konuştuk, toplantılarımızı yaptık, bireysel olarak da görüştüm." ifadelerini kullandı.

Sumudica, futbolcuların şu an motive durumda olduklarını, her şey yolunda gittiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buraya gelirken Sumudica'nın geçmiş yıllarda medyada göründüğü yüzünü değiştirmek için geldim. Çünkü Malatya'ya, Malatyalılara saygım var. Önceden gördüğünüz çılgın Sumudica yerine daha çok durgun ama takımını iyi hazırlayan bir Sumudica göstermek istedim. Ama Kasımpaşa maçından sonra bazı medya gruplarının farklı sorular sorup da gelip Adem Büyük'e yapılan penaltıyı sormamalarını biraz farklı buldum, kafamda farklı yorumladım. Hiç kimsenin oyununa gelmeyeceğim. Ben buraya sadece takımımı adapte etmeye, bir şey katmaya, Malatya halkını mutlu etmeye geldim. Ama oradaki futboldan uzaktan yakından alakası olmayan birisinin bile direkt penaltı diyebileceği bir pozisyon diyebilirim. Tetteh'in iki santim bile olmayan golünün ofsayt olarak değerlendirilip de Adem Büyük'ün resmen çekildiği pozisyonu, 10 defa o pozisyonu izledim, arkadaşlarıma, yakınlarıma izlettim hiçbirinden 'acaba penaltı olmayabilir mi' yorumu gelmedi. Herkesten gelen tepki penaltı. Hiçbir zaman Malatya'yı bunlara kurban etmeyeceğim. Ne açıklamalarım ne itirazlarımla ne de futbolcularımın itiraz edip kart görmeleriyle Malatya'yı, Yeni Malatyaspor'u, Malatya halkını böyle küçük oyunlara kurban etmeyeceğim."

"Çıkıp 3 puanı almak için oynayacağız"

Bu hafta sahalarında Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını hatırlatan Sumudica, şöyle konuştu:

"Yeni jenerasyondan Emre Belözoğlu takımın başına geçti. Güzel oynuyorlar, iyi oyuncuları var. Bu karşılaşmaya da final maçı gibi çok iyi hazırlanacağız. Çıkıp 3 puanı almak için oynayacağız. İnşallah iyi olan kazanır. Yenen taraf inşallah çok iyi oynar. Emre bizi yenerse gidip tebrik ederim. Ben de yenersem Emre de gelip beni tebrik eder. Umuyorum ki hiçbir tarafın yardımına ihtiyaç kalmadan futbol kazanır."