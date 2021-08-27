SPOR Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Erdoğan: Gaziantep maçında da en iyi sonucu alacağız
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SPOR Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Erdoğan: Gaziantep maçında da en iyi sonucu alacağız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Erdoğan: Gaziantep maçında da en iyi sonucu alacağızTaha AYHAN / MALATYA, (DHA)- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, hedeflerinin Gaziantep maçı olduğunu belirterek, "Göztepe maçının sevincini yaşadık bitirdik.

SPOR Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Erdoğan: Gaziantep maçında da en iyi sonucu alacağız

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, hedeflerinin Gaziantep maçı olduğunu belirterek, "Göztepe maçının sevincini yaşadık bitirdik. Gaziantep maçından da en iyi skoru alıp şehri, bizleri rahatlatacaklarına inanıyorum futbolcuların" dedi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Yeni Malatyaspor'da karşılaşmanın hazırlıkları devam ediyor. Sarı-siyahlı ekibin sportif direktörü İzzet Erdoğan, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kamp döneminin güzel geçtiğini, alınan karar doğrultusunda takımı gençleştirmeye gittiklerini belirten İzzet Erdoğan, taraftardan sabretmelerini istedi. Yeni transferlerin gerçekleştirilmek üzere olduğunu ifade eden Erdoğan, "Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Başkanımız ve yönetimin kurulumuz önderliğinde takımımızı gençleştirmeye karar verdik. Hocamızın arzusu doğrultusunda, şu anda bir gençleştirme dönemi geçiriyoruz. Bu bir süreç, artı ve eksileri var. Bu konuda hoca da biz de eleştiriler alıyoruz. Ama biraz sabretsinler. Türkiye'de federasyonun sunduğu 8+3'lük kuraldan dolayı takımlarda gençleşmeye ve yerliye dönme zorunluluğu var. O yüzden kendi tarafımızca bir operasyon yaptık. Şu anda hocamızın önümüze koyduğu bir liste var. Bizim çalıştığımız bir liste var. Onu hayata geçirmek istiyoruz da şimdi çok zor. Herhangi bir Anadolu takımı olduğu gibi Malatya'ya futbolcu getirmek biraz zor. Bu süreci, bizi eleştirenlerin biraz da makul bir şekilde bakmalarını istiyoruz. Transferler geliyor" diye konuştu.

'MİLLİ MAÇ ARASINDA EKSİKLİKLERİMİZİ BİTİRMİŞ OLACAĞIZ'

Göztepe galibiyetinin ardından Gaziantep FK maçına odaklandıklarını dile getiren Erdoğan, "Maçlara gelince Trabzon maçı çok enteresan, çok sürpriz bir maçtı. Şok iki gol yedik. O şok gollerden sonra toparlanmak çok zor tabi. Trabzon gibi bir takıma karşı oynuyorsunuz. Onlar da süreçlerini çok hızlı tamamlamış, kadroları da çok üst seviyede. Bireysel olarak kaliteli futbolcuları olan bir takımdı. Kötü bir gündü bizim için, çok çabuk unuttuk. O yüzden ona karşı tepkiyi Göztepe maçında gösterdiler. Bizim için önemli ve güzel bir galibiyet aldık. Deplasman galibiyeti de olması daha da güzel. Şimdi tamamen hedefimiz Gaziantep maçı, Göztepe maçının sevincini yaşadık, bitirdik. Gaziantep maçından da en iyi skoru alıp şehri, bizleri rahatlatacaklarına inanıyorum futbolcuların. Ondan sonraki milli maç arasının rahat geçeceğini düşünüyorum. Milli maç arasında da sonunda eksikliklerimizi bitirmiş olup artık sezona herkesin güzel zevkle seyredeceği bir takım olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

SPOR Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Erdoğan: Gaziantep maçında da en iyi sonucu alacağız
SPOR Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Erdoğan: Gaziantep maçında da en iyi sonucu alacağız
SPOR Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Erdoğan: Gaziantep maçında da en iyi sonucu alacağız
SPOR Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Erdoğan: Gaziantep maçında da en iyi sonucu alacağız
SPOR Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Erdoğan: Gaziantep maçında da en iyi sonucu alacağız
SPOR Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Erdoğan: Gaziantep maçında da en iyi sonucu alacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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