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Yeni Malatyaspor küme düştü!

Süper Lig'de oynanan maçların skorları şu şekilde: Denizlispor 0-1 Ankaragücü (Maç bitti)İLK 11'LERDenizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, RodallegaAnkaragücü: Korcan, Fatih, Milos, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Sedat, Scarione, Michalak,...

Yeni Malatyaspor küme düştü!
25.07.2020 23:10 | Son Güncelleme: 26.07.2020 01:35

Süper Lig'de oynanan maçların skorları şu şekilde:

Denizlispor 0-1 Ankaragücü  (Maç bitti)

İLK 11'LER

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

Ankaragücü: Korcan, Fatih, Milos, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Sedat, Scarione, Michalak, Saba, Orgill

Yeni Malatyaspor 0-1 Gaziantep FK  (Maç bitti)

İLK 11'LER 

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Mina, Hadebe, Hafez, Gökhan, Youssouf, Ahmed, Fofana, Umut, Kjartansson

Gaziantep FK: Haydar, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet

Göztepe 3-1 Sivasspor (Maç bitti)

İLK 11'LER

Göztepe: Göktuğ, Murat, Borges, Atınç, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni

Sivasspor: Samassa, Barış, Aaron, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Kone

Konyaspor 2-3 Alanyaspor (Maç bitti)

İLK 11'LER

Konyaspor: Ertuğrul, Ali Turan, Selim Ay, Anicic, Ferhat, Hadziahmetovic, Shengelia, Thuram, Miya, Daci, Bajic

Alanyaspor: Cenk, Baiano, Lokman, Welinton, Kaan, Musa, Salih, Onur, Emircan, Mustafa, Cisse

Kaynak: Hürriyet

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