Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı

AA - Spor
 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak görev alan Adem Büyük'le yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak görev alan Adem Büyük'le yollar ayrıldı.

Sarı siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu ve futbol sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Adem Büyük ile Sivasspor, Antalyaspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarına çıkan Yeni Malatyaspor, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.

AA - Spor

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title