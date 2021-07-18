Yeni Malatyaspor hazırlık maçında Gaziantep'i 5-1 mağlup etti

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Bolu kampında hazırlık maçında karşılaşan iki ekipten Yeni Malatyaspor, Gaziantep'i 5-1 yendi.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Bolu kampında hazırlık maçında karşılaşan iki ekipten Yeni Malatyaspor, Gaziantep'i 5-1 yendi.

Abant yolunda bir otelin antrenman sahasında yapılan maçta Yeni Malatyaspor'un gollerini 20. dakikada Buğra Çağıran, 38. dakikada Adem Büyük, 41. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 70 ve 79. dakikalarda Benjamin Tetteh kaydetti. Gaziantep'in tek golünü ise 60. dakikada Maxim attı.

Mücadele, Yeni Malatyaspor'un 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Malatya temsilcisi karşısında dördüncü hazırlık maçına çıkan teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep, daha önce İstanbulspor'u 3-2, Azerbaycan ekibi Sumgayıt'ı 2-1 mağlup etmiş, Adanaspor'la 0-0 berabere kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder