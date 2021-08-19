Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
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Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezona 5-1'lik Trabzonspor mağlubiyetiyle başlamıştı. Sarı-siyahlılar, 1 günlük aranın ardından geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te deplasmanda Göztepe'nin rakibi olacak. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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