Yeni Malatyaspor, geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u farklı geçti

Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor karşısında geri düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 4-1 mağlup etti ve 5 haftalık galibiyet hasretini de sonlandırmayı başardı.