Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
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Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Doğu Anadolu ekibi, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında yarın 19.15'de Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sarı siyahlılar, maçın hazırlıklarını Orduzu Nurettin Soykan tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. İki takım Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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