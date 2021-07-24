Yeni Malatyaspor'da karantinası biten Wallace antrenmanlara başlayacak
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Yeni Malatyaspor'da karantinası biten Wallace antrenmanlara başlayacak

Yeni Malatyaspor'da karantinası biten Wallace antrenmanlara başlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor'da zorunlu karantina sürecini tamamlayan Wallace Dos Santos, antrenmanlara katılmaya başlayacak.

Yeni Malatyaspor'da zorunlu karantina sürecini tamamlayan Wallace Dos Santos, antrenmanlara katılmaya başlayacak.

Yeni Malatyaspor'un İtalyan ekibi Lazio'dan transfer ettiği başarılı defans oyuncusu geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giymişti. Yoğun geçen sezonun ardından ülkesi Brezilya'ya giden Wallace, tatil dönüşü Covid-19 tedbirleri kapsamında zorunlu olarak 14 gün karantinaya alınmıştı. Yeni Malatyaspor, karantina sürecini tamamlayan Wallace'ın bugün itibariyle takımla antrenmanlara başlayacağını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yeni Malatyaspor söz konusu paylaşımda, "Ülkesi Brezilya'dan dönen ve zorunlu olarak karantinada kalması gereken futbolcumuz Wallace Dos Santos, dün itibari ile 14 günlük karantina sürecini tamamlamış olup bugünden itibaren antrenmanlara katılacaktır" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor'da karantinası biten Wallace antrenmanlara başlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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