Yeni Malatyaspor, Başakşehir ile hazırlık maçı oynayacak
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Yeni Malatyaspor, Başakşehir ile hazırlık maçı oynayacak

Yeni Malatyaspor, Başakşehir ile hazırlık maçı oynayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Medipol Başakşehir ile hazırlık maçı oynayacak.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Medipol Başakşehir ile hazırlık maçı oynayacak.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Malatya temsilcisi, 6 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da Başakşehir ile hazırlık maçı oynayacak. Yeni Malatyaspor, müsabakayı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Yeni Malatyaspor'umuz, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da Başakşehir FK ile hazırlık maçı oynayacak" ifadelerine yer verildi.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Yeni Malatyaspor, Başakşehir ile hazırlık maçı oynayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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