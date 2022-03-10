Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

MALATYA (İHA) - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Malatya temsilcisi, bu müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda İzmir temsilcisi Altay ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürdü.

Adana Demirspor galibiyeti ile moral depolayan Doğu Anadolu ekibi, küme düşme potasındaki rakibi Altay'ı mağlup ederek hem rakibine yaklaşmak hem de ligde kalma yolunda önemli bir 3 puan elde etmek istiyor.

İki ekip şu ana kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Yeni Malatyaspor'un 2 galibiyeti bulunurken, Altay'ın rakibine karşı kazanamadı. 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak

Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak

Yeni Malatyaspor Altay'a konuk olacak

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Malatya, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title