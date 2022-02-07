Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'un futbol sorumlusu oldu

Yeni Malatyaspor'da alınan kötü sonuçlar sonrası, teknik direktör Marius Sumudica ie yollar ayrılmıştı. Rumen teknik adam ile yolların ayrılmasının ardından takım kaptanı Adem Büyük, futbol sorumlusu görevini üstlendi. Tecrübeli golcü, sarı-siyahlı kulüpte hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak görev yapacak.