Yeni güne yükselişle başlayan dolar 7,75 liradan işlem görüyor

Hafta başında yükselişe geçen doların yukarı yönlü seyri devam ediyor. Ciddi bir gerilemenin ardından kademeli olarak artan dolar an itibariyle 7,75 liradan işlem görüyor. Aynı saatlerde euro, 9,20 liradan 10,28 liradan işlem görüyor.