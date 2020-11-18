Yeni güne yükselişle başlayan dolar 7,75 liradan işlem görüyor
18.11.2020 09:46 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:57
Hafta başında yükselişe geçen doların yukarı yönlü seyri devam ediyor. Ciddi bir gerilemenin ardından kademeli olarak artan dolar an itibariyle 7,75 liradan işlem görüyor. Aynı saatlerde euro, 9,20 liradan 10,28 liradan işlem görüyor.
Geçen hafta rekor seviyelerden gerilemeye başlayan doların seyri hafta başında değişti. 7,61 seviyesine kadar gerileyen dolar son ayların en düşük seviyesini görürken, haftanın ilk işlem gününde tekrar yükselişe geçti.
Kademeli olarak artan dolar dünü 7,73 seviyelerinde kapatırken, an itibariyle 7,75 liradan işlem görüyor.
EURO VE STERLİNDE SON DURUM
Euro ve sterlinde de artış sürüyor. Euro, 9,20 liradan işlem görürken, sterlin 10,28 liradan işlem görüyor.
Analistler dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgınının döviz üzerinde etkili olduğunu söylerken, gün içinde doların yukarı yönlü seyrinin devam edeceğini öngördü.