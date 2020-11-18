Yeni güne yükselişle başlayan dolar 7,75 liradan işlem görüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni güne yükselişle başlayan dolar 7,75 liradan işlem görüyor

18.11.2020 09:46 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:57

Hafta başında yükselişe geçen doların yukarı yönlü seyri devam ediyor. Ciddi bir gerilemenin ardından kademeli olarak artan dolar an itibariyle 7,75 liradan işlem görüyor. Aynı saatlerde euro, 9,20 liradan 10,28 liradan işlem görüyor.

Geçen hafta rekor seviyelerden gerilemeye başlayan doların seyri hafta başında değişti. 7,61 seviyesine kadar gerileyen dolar son ayların en düşük seviyesini görürken, haftanın ilk işlem gününde tekrar yükselişe geçti.

Kademeli olarak artan dolar dünü 7,73 seviyelerinde kapatırken, an itibariyle 7,75 liradan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Euro ve sterlinde de artış sürüyor. Euro, 9,20 liradan işlem görürken, sterlin 10,28 liradan işlem görüyor.

Analistler dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgınının döviz üzerinde etkili olduğunu söylerken, gün içinde doların yukarı yönlü seyrinin devam edeceğini öngördü.

Yeni güne yükselişle başlayan dolar 7,75 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Sibel Can Berk Oktay Deniz Seki
Spor Arda Turan Ozan Tufan Caner Erkin Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Kaza Çocuk Kasım Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni güne yükselişle başlayan dolar 7,75 liradan işlem görüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 10:12:51. #1.14#
title