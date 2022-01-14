Galatasaray, saat 19.05'te yeni teknik direktör Domenec Torrent ile resmi sözleşme imzaladı. İspanyol hocanın ilk açıklamasında, "Dört yıldızı kazanan ilk ve tek takım. Galatasaray'da büyük işler başaracağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı. Yeni Galatasaray teknik direktörü kim oldu? Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim? Yeni GS teknik direktörü kim oldu? Detaylar haberimizde...

YENİ GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Fatih Terim'le yolları ayıran Galatasaray'da İspanyol hoca Domenec Torrent'in dönemi resmen başladı. 59 yaşındaki teknik adamla saat 19.05'te resmi sözleşme imzalandı. Sarı kırmızılılar, Domenec Torrent'in yanı sıra yardımcıları Jordi Guerrero ve Jordi Gris Vila ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

GALATASARAY'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

" Galatasaray'a hoş geldiniz.

Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörü Domènec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmelerini imzaladı."

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent

YENİ GS TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?



Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in ilk sözleri şöyle oldu:

" Galatasaray, çok büyük bir takım. Dört yıldızı kazanan ilk ve tek takım. Aynı zamanda Avrupa'da şampiyonluk kazanan tek takım. Ben bu takımla gerçekten büyük işler başaracağıma inanıyorum. Herkes Galatasaray taraftarını biliyor, hem Türkiye'de hem dünyada. Ne kadar şevkle, kendilerini vererek desteklerini biliyorlar. Ben de bu takıma gerçekten bir fayda sağladıklarını düşünüyorum."

DOMENEC TORRENT KİMDİR?

Tam adı Domenec Torrent Font olan tecrübeli futbol adamı, 14 Temmuz 1962 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Katalan ekipleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta kısa süre futbol oynayan Torrent, 27 yaşında kramponlarını astı ve antrenörlüğe adım attı. Çeşitli eğitimleri almasının ardından Palafrugell'de 6, Palamos ve Girona'da 1 yıl teknik direktörlük yapan İspanyol futbol adamı, 2007 yılında Barcelona'nın yolunu tuttu, Katalan devinde Guardiola ile birlikte çalışmaya başladı.

İlk teknik direktörlük kariyerini ise 2018 yılında New York City'de yaşadı. 2020 yılında ise Flamengo takımının teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

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