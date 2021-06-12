Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında hakem değil yeni kural var
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Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında hakem değil yeni kural var

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

EURO 2020 açılış maçında İtalya ile Türkiye karşı karşıya gelirken, ilk yarıda yaşanan bir pozisyonda İtalyanlar penaltı itirazında bulundu. Ancak Hollandalı hakem ve VAR odası yeni elle oynama kuralı nedeniyle pozisyonun temiz olduğuna karar verdi.

EURO 2020'nin ilk maçında İtalya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, ilk yarıda savunmada zor anlar yaşadı. İlk yarının son dakikalarında, İtalya'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Leonardo Spinazzola son çizgiden ortasını yapmak istedi. Zeki Çelik'in eline çarpan top sonrası İtalyan futbolcular penaltı itirazında bulundu. Pozisyonun devamında top dışarı çıkınca VAR odası pozisyonu kontrol etti ancak, penaltı olmadığı kararı verildi.

İTALYANLARI ÇILDIRTAN POZİSYON

Bu karar sonrasında İtalyan futbolcular çılgına dönerken, Hollandalı hakem Danny Makkelie ilk yarının bittiğini işaret etti. UEFA'nın son yaptığı elle oynama kuralı değişikliği nedeniyle pozisyon penaltı olarak yorumlanmadı.

YENİ ELLE OYNAMA KURALI İLK KEZ UYGULANDI

İlk kez Türkiye-İtalya maçıyla devreye giren yeni kural gereği, Futbol Oyun Kuralları'nın fauller ve suistimallerle ilgili 12. maddesinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, oyuncunun elinin/kolunun topa her dokunuşu ihlal olmuyor. İlgili kuralda şu değişiklik yapıldı: "Bir oyuncu, elini/kolunu topa doğru hareket ettirerek topa elleri/kollarıyla kasıtlı olarak dokunursa, eli/koluyla doğal olmayan şekilde vücudunu büyüterek elinin/kolunun topa temas etme riskini arttırırsa, kazara bile olsa eliyle/koluyla gol atar ya da eliyle/koluyla topa değdikten sonra gol atarsa, kuralı ihlal eder."

Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında hakem değil yeni kural var
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (2)
METİN DEMİR: bir iki maç güzel oynadımı oyuncuları şımartıp güklere çıkartıyoruz daha iyi olabilirdi
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AHMET SAY: avrupa kupalarından komple çıkalım asyaya yönelelim hiç olmazsa sürekli rezil olmayız uefayla şampiyonlar ligindende çıkalım asya kupasında hersene yarı final final oynarız
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Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında hakem değil yeni kural var - Haberler Spor
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