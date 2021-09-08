Yeni atanan öğretmenlere hediye sürprizi
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Yeni atanan öğretmenlere hediye sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

- Yeni atanan öğretmenlere hediye sürprizi Gaziantep'in Şahinbey ilçesine atanan yaklaşık 600 öğretmene, çeşitli hediyelerin yer aldığı bir çanta verildi.

- Yeni atanan öğretmenlere hediye sürprizi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesine atanan yaklaşık 600 öğretmene, çeşitli hediyelerin yer aldığı bir çanta verildi.

Şahinbey Belediyesi, geçtiğimiz hafta yapılan öğretmen atamaları ardından Türkiye'nin değişik illerinden Şahinbey'e atanan yaklaşık 600 öğretmene hediye vererek, heyecanını paylaştı. İçerisinde çeşitli malzemelerin bulunduğu çantaları alan öğretmenler ise gösterilen bu yakın ilgiden memnun kalarak Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

"Öğretmenlerimiz bizim için çok değerli"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğretmenlerin üstlendiği görevlerin son derece önemli olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz neslimizin yetişmesinde, hayata hazırlanmasında ve vatana millete hayırlı bireyler olması konusunda çok ciddi bir gayret gösteriyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Hz. Ali efendimiz 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyerek, öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu belirtiyor. Gerek hükümetimiz gerekse Şahinbey Belediyesi olarak, öğretmenlerimize her alanda destek veriyoruz ve destek vermeye de devam edeceğiz. Şehrimize ve ilçemize yeni gelen öğretmenlerimize hoş geldiniz diyor görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yeni atanan öğretmenlere hediye sürprizi
Yeni atanan öğretmenlere hediye sürprizi
Yeni atanan öğretmenlere hediye sürprizi
Yeni atanan öğretmenlere hediye sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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