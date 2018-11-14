Yeni Arıtma Tesisinden Musluklara İlk Su Verildi

AYDIN (İHA) – Aydın'da yapımı tamamlanan yeni arıtma tesisinden musluklara ilk su verildi. Proje kapsamında il merkezi, İncirliova ilçe merkezleri ile toplam 29 yerleşim yerinin 2050 yılına kadar 72 milyon metreküp olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak.

81 ilde devam eden İçme Suyu Eylem Planı kapsamında Aydın merkez Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesinde musluklardan su akmaya başladı. Tamamlanan çalışmalar kapsamında Aydın ve civar yerleşimlerine menba kalitesinde içme suyu verilecek.

29 yerleşim birimi suya kavuşuyor

Proje ile Aydın il merkezi, İncirliova ilçe merkezleri ile 27 mahalle olmak üzere toplam 29 yerleşim yerinin 2050 yılına kadar 72 milyon metreküp olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı, yapımı daha önce DSİ tarafından tamamlanarak işletmeye açılan İkizdere Barajı ve Tabakhane Regülatöründen karşılanacak.

Projede 97 bin 530 metre isale hattı, 65 bin metreküp/gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, 1 adet regülatör, 10 adet depo ve 6 adet terfi merkezi bulunmakta olup kapsamdaki tüm tesislerin yapımı tamamlandı.

İlk su Kızılcaköy Mahallesine

Depo ve terfi merkezlerinin elektrik, otomasyon ve çevre düzenleme işleri ile mevcut depo bağlantı işlerinin yapılmakta olan projede, tüm imalatları tamamlanarak dezenfeksiyonu yapılan isale hatlarından mevcut Kızılcaköy deposuna yeni arıtma tesisinde arıtılmış su 13 Kasım 2018 tarihi itibari ile verilmeye başlanıldı.

Daha önce İkizdere Barajı'ndan alınan ve yapılan isale hattından iletilen su Aydın Büyükşehir Belediyesine ait eski arıtma tesisine ve oradan da Aydın'a veriliyordu. - AYDIN