Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

25.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:22

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Murat Alan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisindeki tercihini, Cem Genco'nun Suriye'de rejim güçleri tarafından varil bombası atılması sonucu yüzü yanan 9 yaşındaki Luceyn Kifretune'nin hikayesini anlatan "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Alan, "Savaştan kaçan bu kızın yüzü ona kucak açan Türkiye sayesinde gülüyor. Bu fotoğraf Türkiye'nin merhametini anlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alan, haber kategorisinde, Behçet Alkan'ın Mehmetçiğin, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan yerleşim birimlerinde savaş mağduru çocuklara çikolata şeker dağıtımında çektiği "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" adlı fotoğrafa oy verdi.

Spor kategorisinde, Mustafa Yalçın'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde H grubu 8. maçında Fransa ile A Milli Takım arasında oynanan maçta çekilen "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafı tercih eden Alan, "Bu fotoğraf Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatına karşı çıkanlara karşı milli bir restleşmenin, meydan okumanın fotoğrafı " dedi.

Kaynak: AA