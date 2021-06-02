Yemenli balıkçılar 1.5 milyon dolar değerinde balina kusmuğu buldu

Yoksulluk içinde yaşayan bir grup Yemenli balıkçının yaptığı keşif, hayatlarını değiştirdi. Aden Körfezi'nde 1.5 milyon dolar değerinde balina kusmuğu bulan balıkçılar, adeta servete kondu.

Güney Yemen'den 35 balıkçı, Aden Körfezi'nde buldukları balina kusmuğu sayesinde yoksulluktan kurtuldu. Ambergris olarak bilinen bu nadide hazine, parfüm endüstrisinde kullanılan ve çok rağbet gören bir madde. 1.5 milyon değerinde balina kusmuğu bulan balıkçılar, sevinçlerini BBC'ye anlattı.

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Balıkçılardan biri yaptığı açıklamada "Balina kusmuğu bulursanız, bu bir hazine bulduğunuz anlamına gelir. Sabah Seriah'lı balıkçılardan biri bizi aradı ve 'Bir balina var ve içinde amber olabilir' dedi. Adam ayrıca memeliye yaklaştıkça güçlü bir koku fark ettiklerini ve balinada değerli bir şey olabileceği hissine kapıldıklarını söyledi. Daha sonra içinde ne olduğunu görmek için balinayı kıyıya götürdüler ve karnındaki değerli maddeyi buldular. Balıkçı, 'Koku çok hoş değildi ama... Neticede çok para" dedi.

Başka bir balıkçı ise "Amberi bulduğumuzda çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

BAE'Lİ TÜCCARA SATTILAR

Balıkçılar, 1,3 milyar Yemen riyali yani yaklaşık 1,5 milyon dolar değerindeki keşiflerini Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir tüccara sattılar. Ambergristen elde edilen gelir balıkçılar arasında eşit olarak paylaştırıldı ve köyde yardıma ihtiyacı olan bazı insanlara da para verildi. Balıkçılardan bazıları kazandıkları parayla ev veya araba alırken, bazıları da parayı evlilik için kullandı.

BALIK TUTMAYA DEVAM EDECEKLER

Balıkçılar buldukları hazineye rağmen balık tutmaya devam etmeye yemin ettiler. Açıklama yapan bir balıkçı, "Bir şey yakalayamasam bile denize gitmeye devam etmeliyim. Kanımda var." dedi.

Ambergrisin fiyatı, maddenin kalitesine ve rengine bağlı olarak değişiyor, ancak genellikle kilogram başına yaklaşık 35 bin sterlin değerinde olduğu biliniyor.