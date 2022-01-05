Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini petrol gemisine el koymakla suçluyor - Haberler
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Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini petrol gemisine el koymakla suçluyor

Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini petrol gemisine el koymakla suçluyor
AA / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, bir petrol gemisine el koymakla suçladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, bir petrol gemisine el koymakla suçladı.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yer alan haberde, aranmasına ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ruhsatı olmasına rağmen koalisyon güçlerinin, "Splendour Sapphıre" isimli gemiyi alıkoyduğu ifade edildi.

Haberde, 24 bin 189 ton mazot yüklü geminin, zorla Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan açıklarına çekildiği aktarıldı.

Olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmezken Suudi Arabistan ya da koalisyon güçlerinden henüz konuya dair açıklama yapılmadı.

Husiler gün içerisinde yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Şebve'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait silahlı bir insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü duyurmuştu. Koalisyon güçleri de Marib ve Beyda kentlerinden Şebve'ye gelen Husi takviye güçlerinin hedef alındığını aktarmıştı.

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AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri

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