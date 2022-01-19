Yemeksepeti'nde geçen yıl en çok Adana dürüm ve lahmacun siparişi verildi

Yemeksepeti'nde geçen yıl en çok sipariş verilen lezzetler arasında başı Adana dürüm, lahmacun ve döner dürüm çekti.

ADANA (AA) - Yemeksepeti'nde geçen yıl en çok sipariş verilen lezzetler arasında başı Adana dürüm, lahmacun ve döner dürüm çekti.

Yemeksepeti'nden 2021'in trendlerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, 27 milyonu aşkın kullanıcısına hizmet veren şirket, son dönemde 7 binden fazla ek istihdam sağlayarak yılı yaklaşık 10 bin kişilik bir ekiple tamamladı.

Geçen yıl platformdan en çok Adana dürüm, lahmacun ve döner dürüm siparişi verildi. Tek seferde en çok sipariş verilen lezzet, 300 adetle çiğ köfte dürüm oldu. Bu dönemde meze siparişleri 4,5, kahve siparişleri 2,5, dondurma siparişleri ise 2 kat arttı. Kahvaltı mutfağında ise yüzde 73'lük sipariş artışı yaşandı.

En yüksek sepet tutarı 6 bin 250 TL'ye ulaşırken, en çok sipariş veren kullanıcı yıl içinde 2 bin 47 kez Yemeksepeti'ni tercih etti.

Yemeksepeti Banabi ile en çok tercih edilen market ürünleri arasında simit, çikolata ve soda yer aldı. 2021'de hayata geçen Yemeksepeti Mahalle aracılığıyla yerli esnaf en çok havuç, muz ve kıyma siparişleri aldı.

Yemeksepeti bu dönemde 15 milyon yorum, 94 milyon puanlamayla büyümesini sürdürdü.

Kullanıcılar 1,1 milyar lira tasarruf etti

Geçen yıl Yemeksepeti, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle'nin sunduğu indirimlerle kullanıcılar 1,1 milyar TL tasarruf etti.

Yemeksepeti'nin iş ortağı sivil toplum örgütlerine, 60 binden fazla kullanıcı tarafından 150 binden fazla bağış yapıldı. Diğer yandan, her üç Yemeksepeti kullanıcısından biri, siparişlerinde "Yeşili Koruyalım" seçeneğini işaretleyerek, plastik çatal, bıçak ve peçete kağıt istemedi ve böylece 61 ton plastiğin doğaya karışmasına engel oldu.