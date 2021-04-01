Yeme-içme sektörü Ramazan ayı talepleri açıkladı
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Yeme-içme sektörü Ramazan ayı talepleri açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yeme-içme sektörü Ramazan ayı talepleri açıkladı

Getirilen yeni kısıtlamalar sonrasında yeme-içme sektörü, Ramazan ayı için 4 maddelik taleplerini açıkladı.

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Getirilen yeni kısıtlamalar sonrasında yeme-içme sektörü, Ramazan ayı için 4 maddelik taleplerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran ve kafelerle ilgili yeni kısıtlamalar getirildi. Bu kısıtlamalar sonrasında sektörden mevcut işlerin devamını olabildiğince sağlamak için 4 maddelik talep listesi oluşturulup İçişleri Bakanlığı'na gönderildi.

Konu hakkında konuşan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Üyelerimizden ve sektörümüzden son genelgeyi de göz önünde bulundurarak gelen talepleri İçişleri Bakanlığı yetkililerine ilettik. Bu 4 madde ile sektörümüz en azından paket servis ve gel al servis konusunda biraz rahatlayacaktır. Özellikle yaklaşan Ramazan ayı öncesinde bu taleplerimizin karşılık bulması işlerimizi daha da iyileştirecektir" açıklamasında bulundu.

Bakanlığa iletilen 4 talep şöyle açıklandı:

Paket serviste kısıtlamanın kaldırılıp sahur vaktinin de göz önünde bulundurularak 24 saat boyunca sürdürülmesi.

Daha önceki genelgelerde yer alıp 30 Mart tarihli son genelgede yeralmayan gel-al hizmeti ile ilgili belirsizliğin giderilmesi ve gel al servisin sokağa çıkma kısıtlamalarının olmadığı saatlerde devam ettirilmesi.

Gel-al hizmetinin sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde kısıtlamasından muaf olan kişilere yapılabilmesi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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