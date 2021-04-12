Yelkende Optimist Milli Takım Kampı, İzmir'de yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yelkende Optimist Milli Takım Kampı, İzmir'de yapılacak

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor
Yelkende Optimist Milli Takım Kampı, İzmir'de yapılacak

Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Optimist Milli Takım Kampı, 18-25 Nisan tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor
Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor
Kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'in yetenekli oğlu Burak, Milli Takım'a seçildi
Kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'in yetenekli oğlu Burak, Milli Takım'a seçildi

Türkiye Yelken Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Optimist Milli Takım Kampı, 18-25 Nisan tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde 11 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek kamp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri gözetilerek yapılacak.

Antrenör Alican Selcik ile Gökhan Durkal gözetimindeki kampa katılacak sporcular ise şöyle:

Ege Erdemli, Göktuğ Öztuncel, Kutsal Güneş Kurnaz, Uğur Yıldırım, Oğuz Önal, Yiğit Özbaşoğlu, Ege Ayyıldızbayraktar, Sadrihan Suer, Firdevs Yeğin, İlayda Şen, Defne Isabel Ramirez Zambrano.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ajda Pekkan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ersun Yanal Yılmaz Vural Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yelkende Optimist Milli Takım Kampı, İzmir'de yapılacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 12:47:20. #1.15#
title