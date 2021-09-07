Yelkende 470 Avrupa Büyükler Şampiyonası Türkiye'de düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, 470 sınıfı Avrupa Büyükler Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Yelken Federasyonu, 470 sınıfı Avrupa Büyükler Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizde düzenlenecek uluslararası yarışların sayısını arttırma stratejimiz kapsamında yapılan resmi başvurunun 470 Uluslararası Sınıf Birliği tarafından değerlendirilmesinin ardından, başvurumuz olumlu bulunarak 2022 yılında 470 Avrupa Büyükler Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hak kazandığımızın sevincini sizlerle paylaşmak isteriz." denildi.

Açıklamada, şampiyonanın gerçekleştirileceği tarihin belirlenmesi konusunda görüşmelerin devam ettiği ve şampiyonanın 2022 yılı eylül ayının ilk yarısında düzenleneceğinin öngörüldüğü de ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er