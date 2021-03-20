Yelken Milli Takımı seçme müsabakaları İzmir'de yapılacak
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Yelken Milli Takımı seçme müsabakaları İzmir'de yapılacak

20.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:31
Yelken Milli Takımı seçme müsabakaları İzmir'de yapılacak

Türkiye Yelken Federasyonu, Yelken Milli Takımı seçme müsabakalarının 3 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye Yelken Federasyonu, Yelken Milli Takımı seçme müsabakalarının 3 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "Yeni tip koronavirüs salgınının riskleri gözetilerek, sporcu seçimi kulüplerin insiyatifinde olacak şekilde, tecrübe kazanması gerektiği düşünülen ve gençlik sınıflarında milli takıma seçilme potansiyeline sahip sporcuların Urla ilçesinde gerçekleşecek müsabakalara katılması tavsiye edilmektedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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