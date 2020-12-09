Yelek: "Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz"
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Yelek: "Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz"

09.12.2020 19:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:18
Yelek:

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor'da Teknik Direktör Kenan Yelek, "Çıkışımızı Altındağ Spor maçında da devam ettirmek istiyoruz" dedi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor'da Teknik Direktör Kenan Yelek, "Çıkışımızı Altındağ Spor maçında da devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Çarşambaspor, ligin 13. haftasında karşılaşacağı Altındağ Spor maçı öncesi idmanlarını Adapark Tesisleri'nde tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Kenan Yelek, "Maça hazırız. Bir problemimiz ve eksiğimiz yok. İnşallah yarın hem arzu ettiğimiz hem futbolu oynayıp hem de istediğimiz puanı almak istiyoruz. Yani bir çıkışımız var. O çıkışımızı devam ettirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Geçen gün yapılan korona virüs testi sonucu hakkında bilgi veren Kenan Yelek, "Allah'a şükür bir şey çıkmadı, o bizi sevindirici. O gün geldiği zaman hepimizde bir stres oluyor. Sanki üniversite sınavına girecekmişiz gibi stres yaşıyoruz. Şükür Allah'a kimsede bir problem çıkmadı, hepimiz maça hazırız" ifadelerini kullandı

"Bizi mahcup etmedi"

Takımın kadrosu hakkında konuşan Yelek, "Bir Serhan eksik, o da düz koşu yapıyor. İki maçtır oynamıyor. İnşallah bu maçtan sonra bizimle de yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Onu da hazırlayıp en kısa zamanda kendisinden yararlanmak istiyoruz. Serhan'ın yerine Selahattin oynuyor. 19- 20 yaşında bir oyuncumuz. Geçen hafta Şile maçında da golü o attı. Ondan önceki Mersin İçel maçında da asisti yaptı. İyi oynuyor. Serhan bizim için önemli bir oyuncu ama Selahattin'e şans verdik. Serhan'ın yokluğunda o da bizi mahcup etmedi o da iyi oynuyor. İnşallah hepsi devamını getirir" şeklinde konuştu - SAMSUN

Yelek: 'Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz'
Yelek: 'Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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