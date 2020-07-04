YEE ve Mamak Belediyesi, Sancak bölgesine tıbbi malzeme yardımında bulundu Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Mamak Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı Sırbistan'ın Sancak bölgesine tıbbi malzeme yardımı yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Mamak Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı Sırbistan'ın Sancak bölgesine tıbbi malzeme yardımı yapıldı.

Mamak Belediyesi Meclis Başkanvekili Esra Yılmaz, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'nin dünyada bir adım ileriye gittiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle başlayan Türkiye-Sırbistan yakınlaşmasını bu tür iş birlikleriyle daha kalıcı hale getirmeyi planladıklarını belirten Yılmaz, "Bizim bu ziyaretimiz bir başlangıç. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Balkan ülkelerine karşı ayrı bir gönül hissi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu gönül hissinden yola çıkarak AK Parti yerel yönetimler olarak bu coğrafyada kalıcı eserler bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

Bu şekilde, Sırbistan halkıyla zaten güçlü olan bağları daha da derinleştirmek istediklerini dile getiren Yılmaz, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin de Sancak bölgesinde yaşananları yakından takip ettiğini söyledi.

Yılmaz, Köse'nin, son günlerde artan Kovid-19 vaka sayısı nedeniyle Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile irtibata geçtiğini ifade etti.

Bölgeden gelen yardım talebine 27 bin adet tıbbi maske, 5 adet tekerlekli sandalye ve 100 koli kolonya ile karşılık verdiklerini belirten Yılmaz, "Bizler bu yardımı birinci elden ulaştırmak için Sırbistan ziyaretimizi gerçekleştirdik. Gönlümüz rahat bir şekilde Türkiye'ye dönüyoruz." dedi.

Kutludüğün ekmeği ve Iravak yoğurdu tanıtıldı

Mamak Belediyesi heyetinin Sırbistan ziyareti kapsamında Belgrad Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte, Mamak'a özgü Kutludüğün ekmeği ve Iravak yoğurdu tanıtıldı.

Sırbistan'dan ulusal ve yerel gazete temsilcilerinin de katıldığı programda Yılmaz, ekşi mayayla hazırlanıp odun ateşinde pişirilen ve ismini "Kutludüğün" bölgesinden alan ekmek ile Kutludüğün yaylalarındaki ineklerin sütüyle özel mayalama tekniğiyle mayalanan Iravak yoğurduna ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA