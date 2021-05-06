DENİZLİ YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN, 9 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DENİZLİ YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN, 9 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, yediemin otoparkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, 9 araç kullanılamaz hale geldi.

DENİZLİ'de, yediemin otoparkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkında, saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında otoparkta bulunan 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

DENİZLİ YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN, 9 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
DENİZLİ YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN, 9 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
DENİZLİ YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN, 9 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
DENİZLİ YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN, 9 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
DENİZLİ YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN, 9 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
DENİZLİ YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN, 9 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
DENİZLİ YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN, 9 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
DENİZLİ YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN, 9 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı
Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı
Zeytinburnu'nda çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kedi ile kadın anbean kameraya yansıdı
Zeytinburnu'nda çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kedi ile kadın anbean kameraya yansıdı
Bu sabah İstanbul'da çöken binayı dün gece kapı kapı gezip o tahliye ettirmiş: Canlarımı kurtardım ben
Bu sabah İstanbul'da çöken binayı dün gece kapı kapı gezip o tahliye ettirmiş: Canlarımı kurtardım ben
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Alişan Seda Sayan Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DENİZLİ YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN, 9 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 22:00:52. #1.16#

title